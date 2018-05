Pd: Fontana e Caparini, basta allarmismo su sanità lombard

Milano, 17 mag. - "Fontana e Caparini la smettano di fare allarmismo e raccontare cose non vere sulla sanità. Tutti vorremmo che ci fossero più risorse ma non è vero che ne arriveranno meno, né si può parlare di un taglio di un miliardo per la Lombardia. È vero che non si raggiungono i livelli di spesa previsti dal Patto per la Salute ma non c'è stato alcun taglio, anzi, dal 2007 ad oggi i contributi da Roma sono sempre stati incrementati, con la sola eccezione, peraltro minima, del 2015, passando da 107 a 113,4 miliardi". Lo ha dichiarato il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul, che ha aggiunto: "Il governo Gentiloni ha anche provveduto a una revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza che erano bloccati da un decennio. Se di tagli vogliamo parlare - ha osservato - dobbiamo risalire più indietro nel tempo e non certo imputarli ai governi a guida Pd. Vedremo che cosa accadrà con il nuovo esecutivo e se dalla Lombardia si continuerà a puntare il dito contro Roma o ci si accontenterà di quello che passerà il governo amico o presunto tale", ha concluso Pizzul.