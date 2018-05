Tim, Vivendi: governance preoccupa, potremmo chiedere... -2

Milano, 17 mag. - Lo stesso concetto è stato ribadito dal Ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, nel corso della conference call sui risultati trimestrali del gruppo francese. Parlando dell'ultima assemblea degli azionisti di Tim, che ha visto entrare 10 consiglieri di Elliott, De Puyfontaine si è detto soddisfatto per la conferma di Amos Genish alla guida di Tim, confermando che Vivendi sarà "estremamente vigile" per assicurare che il piano industriale 2018-2020 "possa essere attuato nella sua interezza". "Altrimenti - ha detto - potremmo prendere in considerazione di chiedere la convocazione di un'assemblea degli azionisti per un rimaneggiamento del cda".