Equita chiude I trim con utile netto in crescita a 4,4 mln

Roma, 17 mag. - Il Cda di Equita ha approvato i conti del primo trimestre chiusi con utile netto consolidato di 4,4 milioni (+97% su base annuale).

Ricavi in crescita a 18,7 milioni, patrimonio netto a 83,5 milioni (+5% da fine 2017).

Definiti i consulenti, Mediobanca nel ruolo di Sponsor, Linklaters in quello di consulente legale, Dentons Europe Studio Legale Tributario quale consulente legale per gli aspetti di corporate governance; Kpmg come società di revisione incaricata, per il progetto quotazione delle azioni sul segmento Star di Borsa Italiana. Lo comunica una nota della società.