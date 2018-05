No Tav: nel caso di stop Torino-Lione nessuna penale da pagare

Roma, 17 mag. - Non ci sarà nessuna penale da pagare nel caso di uno stop alla Tav Torino-Lione. Lo afferma in un comunicato il Movimento No Tav "i Trattati con la Francia del 2001, del 2012 e del 2015 e con la Ue del 2015: non prevedono una data di avvio e di completamento delle opere geognostiche e/o definitive della tratta transfrontaliera; non prevedono alcuna penalità in caso di sospensione e/o risoluzione degli accordi".

"Ricordiamo invece - aggiunge il Movimento - che l`Accordo con la Francia del 2012 prevede, all`Art. 16, che 'La disponibilità del finanziamento sarà una condizione preliminare per l`avvio dei lavori delle varie fasi della parte comune italo-francese della sezione internazionale'". Il Movimento No tav aggiunge che la Francia ha bloccato i lavori per mancanza dei fondi necessari, mentre in Italia deve ancora completarsi l`iter di pubblicazione della delibera Cipe che ha sancito la variante del progetto.

"Riteniamo opportuno che Telt (Il Promotore pubblico responsabile della realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della futura linea Torino-Lione ndr.) - conclude il Movimento No Tav - non lanci gare di appalto e contragga qualunque impegno con chiunque fino al momento in cui, nel rispetto dell`Art. 16 dell`Accordo di Roma del 2012, i tre soci finanziatori del progetto Torino-Lione (Ue, Francia e Italia) non abbiano garantito con atti formali (leggi dello Stato) tutti i fondi necessari all`intera realizzazione dell`opera".