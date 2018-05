Milano, 17 mag. - La nuova governance di Tim "preoccupa Vivendi, primo socio con il 24%; il rischio di uno smantellamento e una governance che non tenga conto degli interessi degli azionisti potrebbe far sì che Vivendi consideri, come previsto dalle norme, di chiedere la convocazione di un'assemblea degli azionisti per proporre un riassetto del consiglio di amministrazione". E' quanto si legge in una nota del gruppo francese. (segue)