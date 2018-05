Italia deferita a Corte Ue, supera limiti Pm10 nelle città - 2

Bruxelles, 17 mag. - Le zone di rilevamento della qualità dell'aria in Italia in cui sono stati costantemente superati i valori limite giornalieri del Pm10 (fino a 89 giorni nel 2016) sono in tutto 28, comprese le regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto.

In Lombardia la lista comprende, fra l'altro, gli agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia, in Piemonte l'agglomerato di Torino, in Veneto gli agglomerati di Venezia-Treviso, Padova, Vicenza, Verona. Ma ci sono anche la Toscana, con la zona Prato Pistoia, la zona Valdarno Pisano e la Piana Lucchese; l'Umbria, con la Conca ternana; il Lazio, con l'agglomerato di Roma e la Valle del Sacco, la Campania cone le aree di Napoli e Caserta, e l'area beneventana, la Sicilia, con le sue aree industriali e l'agglomerato di Palermo, e infine le aree industriali della Puglia e le pianure dell'Emilia.