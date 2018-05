M5S vede De Micheli per soluzioni, terremoto è priorità

Roma, 17 mag. - "Quello avuto ieri con il commissario alla ricostruzione De Micheli è stato soltanto uno dei molti incontri avuti con lei da quando ricopre quella carica. Al di là di maggioranze e opposizioni, come sempre abbiamo detto, sul terremoto il MoVimento ha un approccio collaborativo perché l'unica cosa che conta è il sostegno alle popolazioni colpite. Con De Micheli è stato proficuamente affrontato il tema del nuovo decreto, che sarà presentato a breve, e sono state vagliate nel dettaglio criticità e soluzioni: snellimento delle procedure per la ricostruzione privata, proroga e rimodulazione dei Cas, proroga della restituzione della busta paga pesante e rateizzazione in almeno 60 soluzioni, una risposta efficace per le abitazioni provvisorie autoprodotte, supporto concreto ai comuni. Molti i punti di convergenza rispetto ai quali si sta lavorando per dare risposte chiare e che diano davvero soluzione alle criticità che si sono accumulate e permangono. Il terremoto per il MoVimento è e resta una priorità nazionale alla quale dedicherà tutte le energie necessarie per far sì che quei territori tornino il prima possibile alla normalità". Così i deputati Patrizia Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Fabio Berardini e i senatori Stefano Lucidi e Stefano Patuanelli, che ieri hanno partecipato all'incontro con il commissario alla Ricostruzione in rappresentanza del gruppo di lavoro M5s sul sima 2016.