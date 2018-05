Alitalia, Adr: peso compagnia su Fiumicino sceso al 29%

Roma, 17 mag. - "Il peso del vettore Alitalia in termini di ricavi aeronautici su Adr si è ridotto fortemente negli ultimi anni e oggi pesa solo per il 29%". Lo precisa in una nota la compagnia di gestione dell'aeroporto di Fiumicino, in replica alle dichiarazioni di oggi del presidente dell'Enac, Vito Riggio, che in audizione al Senato ha dichiarato che la crisi dell'Alitalia potrebbe avere effetti "dirompenti" su Fiumicino in quanto la compagnia peserebbe sullo scalo per il 47%.

"Per quanto riguarda invece il traffico passeggeri di Fiumicino - aggiunge la società -, nel primo trimestre 2018 è cresciuto del +2,5% rispetto allo stesso periodo dell`anno precedente. In particolare, il traffico internazionale ha registrato un + 7% e quello di lungo raggio il +17,9%".