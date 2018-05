Governo, Carfagna: su Sud riparazione tardiva in programma M5s-Lega

Roma, 17 mag. - "Apprendiamo che, dopo la nostra denuncia, nel contratto di governo sarebbe stata frettolosamente inserita una parte dedicata al Sud. Questa riparazione tardiva ha il sapore di una beffa. E' evidente che in questa trattativa infinita non si è mai parlato del Mezzogiorno: si corre ai ripari ora, nel tentativo di evitare una figura meschina. Ma i meridionali non sono così ingenui, questa omissione lascerà il segno". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia