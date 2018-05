YouTube: rilancia il suo servizio di musica in streaming

New York, 17 mag. - Il servizio in streaming di musica di YouTube sarà rilanciato il 22 maggio: la piattaforma andrà online in Usa, Messico, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, per ora. L'app sarà completamente ridisegnata e il costo dell'abbonamento senza pubblicità sarà di 9,99 dollari al mese. Ci sarà anche una versione gratis.

Il servizio dovrebbe sostituire Google Play Music - che non è riuscito ad avere successo - e alcune parti di YouTube Red: questa piattaforma continuerà a esistere cambiando nome e chiamandosi YouTube Premium. Avrà un costo di 12 dollari al mese. Secondo quando annunciato da Google, YouTube Music avrà migliaia di playlist, la versione originale di milioni di canzoni, dischi, canali radio e video musicali.

Come dicevamo, per ora il servizio sarà attivo solo in cinque paesi anche se nei prossimi mesi (la data non è stata specificata) arriverà anche in 13 paesi europei e in Canada. Quello di Google è un nuovo sforzo per cercare di competere con servizi che stanno conquistando il mercato dello streaming musicale, come Spotify, Amazon Music e Apple Music.