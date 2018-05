Piazza Affari chiude in lieve rialzo (+0,29%), spread sotto 150

Milano, 17 mag. - Chiusura in lieve rialzo per Piazza Affari che cerca di recuperare dopo il tonfo di ieri in attesa delle evoluzioni del quadro politico italiano. L'indice principale Ftse Mib ha guadagnato lo 0,29% a 23.801 punti. Sull'obbligazionario è in restringimento a 147 punti lo spread, con il rendimento del Btp decennale al 2,11%.

Tra le blue chip forti vendite sulle banche: Ubi -2,7%, Unicredit -1,86%, Banco Bpm -1,13%. Fuori dal listino principale a picco Mps (-8,86% a 2,923 euro) su realizzi. Ma a pesare sono anche i contenuti della bozza del contratto tra M5s e Lega che prevede una ridefinizione della mission dell'istituto senese.

Male anche oggi Mediaset (-1,27). Sugli scudi Recordati (+6,8%). Telecom ha chiuso in calo dello 0,65% scendendo a 0,768 euro dopo la diffusione dei risultati trimestrali.