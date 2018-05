Bruxelles, 17 mag. -

L'inseguimento è avvenuto tra Namur e Maisières, alla periferia di Mons. Un'autopsia è in corso, ha aggiunto Bariseau. Come ipotesi per il decesso il magistrato ha evocato una malattia, un incidente legato al comportamento dell'autista - ad esempio l'avere sbattuto contro una parete del veicolo - o un colpo ricevuto in altro modo.

A bordo del mezzo c'erano 30 persone, di queste 26 adulti, tutti di origine curda e saranno ascoltati tutti dagli inquirenti. (fonte afp)