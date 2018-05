Gaza, sindacati: sproporzionata escalation militare israeliana

Roma, 17 mag. - Cgil, Cisl, Uil condannano la "sproporzionata escalation militare israeliana" nella striscia di Gaza, che ha già causato oltre 100 morti e migliaia di feriti, a seguito delle manifestazioni organizzate nella ricorrenza della Naqba e per protestare contro l'apertura della rappresentanza diplomatica Usa a Gerusalemme.

I sindacati chiedono che "si attivi con urgenza un`azione diplomatica internazionale a guida Onu per porre fine alla violenza, per assicurare assistenza umanitaria alla popolazione palestinese chiusa e isolata all`interno della Striscia di Gaza e per insediare una commissione d`inchiesta sulle responsabilità di quanto sta accadendo sul confine tra Israele e la Striscia di Gaza".