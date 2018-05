Tav, Conftrasporto: ipotesi stop? Forse siamo su "Scherzi a parte"

Roma, 17 mag. - "Forse siamo su scherzi a parte". Così il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, commenta l'ipotesi di uno stop ai lavori per l'Alta velocità Torino-Lione, che sarebbe contenuta nel "Contratto" M5S-Lega.

"Guardando a quanto riportato dalla stampa non si può che convenire con la commissaria europea Violeta Bulc, che mette in mora l'Italia sul mancato rispetto degli accordi firmati - spiega Uggè -. Un'ipotesi come quella che sembra contenuta nella bozza del 'Contratto' Cinque Stelle-Lega, se fosse vera, sarebbe drammatica per il Paese, perché il mancato completamento di un'opera tanto strategica metterebbe a repentaglio la scelta che ha fatto l'Europa per darci una maggiore competitività".

"Auspico che le anticipazioni della stampa non siano aderenti alla realtà, e che le forze politiche che si apprestano a formare il nuovo Governo ne sappiano tener conto", conclude il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio.