Commercio,oggi Trump incontra vicepremier cinese alla Casa Bianca

New York, 17 mag. - Il presidente Donald Trump incontrerà nel pomeriggio il vicepremier cinese, Liu He, alla Casa Bianca, per discutere delle dispute commerciali tra Stati Uniti e Cina. Lo ha reso noto Larry Kudlow, direttore del Consiglio economico nazionale, parlando con i giornalisti all'esterno della Casa Bianca. Inizialmente, l'incontro non era in programma.

"Significa che c'è grande interesse nel promuovere l'accordo e le negoziazioni e per cercare di rimediare alle pratiche commerciali ingiuste e illegali" ha detto Kudlow. "È quello che vogliamo". Liu è a Washington per un nuovo round di colloqui ad alto livello sul commercio al dipartimento del Tesoro.