Gaza, Lega araba chiede inchiesta internazionale "crimini"... -2

Roma, 17 mag. - "Chiediamo un'indagine internazionale credibile sui crimini commessi dall'occupazione", ha detto Abul Gheit durante la sessione di apertura di una riunione straordinaria dei ministri degli esteri arabi al Cairo per discutere delle violenze avvenute questa settimana a Gaza.

I palestinesi di Gaza hanno protestato per sette settimane per poter tornare alle loro case dalle quali erano fuggiti nel 1948 e che in seguito sono diventati parte di Israele. La violenza è avvenuta lo stesso giorno in cui gli Stati Uniti hanno aperto l'ambasciata israeliana a Gerusalemme.