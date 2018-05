Gelmini: stop Tav sarebbe presa di posizione ridicola e recessiva

Roma, 17 mag. - "Nell`ultima bozza del contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle, nel capitolo relativo alle infrastrutture e ai trasporti, in merito alla Tav, si legge: 'Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia, ci impegniamo a sospendere i lavori esecutivi e ridiscuterne integralmente il progetto'. Se questa linea fosse confermata, sarebbe una presa di posizione ridicola, assurda e recessiva, che rischierebbe di riportare il Paese indietro di dieci anni". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"La mobilità sostenibile e intelligente si fa anche e soprattutto con infrastrutture all`avanguardia. Non basta usare le auto elettriche, il car sharing o il bike sharing, come il contratto gialloverde vorrebbe superficialmente far credere. Serve un disegno di futuro e di Paese che, leggendo il documento pentaleghista, al momento francamente sfugge", conclude Gelmini.