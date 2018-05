Fassina: LeU presenterà emendamento per ingresso Stato in Alitalia

Roma, 17 mag. - "Le audizioni dei Commissari di Alitalia, del prof. Ugo Arrigo e del prof. Gaetano Intrieri, confermano da un lato le potenzialità della compagnia aerea anche in ragione dei dati del primo trimestre 2018 e, dall'altro, le enormi responsabilità del management e degli azionisti privati della fase Etihad. Per cogliere le potenzialità, presenteremo un emendamento affinché il prossimo governo proceda a una presenza significativa dello Stato nel capitale di Alitalia per garantire un'adeguata strategia industriale. Sul versante della gestione degli ultimi anni, presenteremo un odg affinché il governo indirizzi i Commissari ad un'azione di responsabilità nei confronti del management che ha avuto una gestione predatoria della compagnia". Lo afferma Stefano Fassina di Liberi e Uguali.