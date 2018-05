Mallegni (Fi): con contratto M5s-Lega stato polizia giudiziaria

Roma, 17 mag. - "La bozza del contratto di governo tra M5s e Lega istituisce lo stato di polizia giudiziaria. Trovare riconfermato nella nuova bozza di contratto la logica dell`agente provocatore, il moltiplicarsi della prescrizione e l`agente sotto copertura non è quello che mi aspettavo. E` però incredibile che a firmare l`intesa sia un nostro alleato storico di centro destra che con noi ha promosso le battaglie più forti sul giustizialismo. La nostra e la mia preoccupazione da uomo che ha subito le pene della giustizia sono, a questo punto, enormi. Come esponente di Forza Italia farò opposizione e sarà intransigente sui temi della giustizia". E' il commento del senatore Massimo Mallegni (Fi) in merito alla bozza di contratto di governo tra M5s e Lega.