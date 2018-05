Parmalat: fatturato primo trimestre -7,6%, conferma guidance

Milano, 17 mag. - Parmalat ha registrato nel primo trimestre 2018 un fatturato netto, esclusa iperinflazione, pari a 1,435 miliardi, in diminuzione del 7,6% rispetto al primo trimestre del 2017. A tassi di cambio e perimetro costanti e senza il Venezuela, il fatturato netto risulta in linea con l`anno precedente con una variazione negativa dell`area America Latina, specialmente in Brasile, per la flessione dei volumi.

La prima parte del 2018 è stata caratterizzata da un calo del costo della materia prima latte. Ciò ha comportato, da un lato, l`adeguamento della valorizzazione dei magazzini e, dall`altro, la revisione dei prezzi di vendita con conseguenti pressioni sui margini al fine di assicurare i volumi di vendita. Pur in tale contesto, il gruppo conferma la guidance per l'anno in corso.