Iniziativa Pd per denunciare rischi dazi decisi da Usa

Roma, 17 mag. - Domani dalle 10.30, una delegazione del Partito democratico si recherà alla Duferdofin Nucor di Pallanzeno (Vb) per proseguire l'iniziativa itinerante nelle principali realtà produttive nazionali "al fine di denunciare i rischi derivanti dalla politica protezionistica voluta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump".

Una delegazione di parlamentari democratici, guidata dalla vicepresidente del gruppo Chiara Gribaudo e dal segretario d`aula Enrico Borghi sarà presente, per un confronto con il management e le maestranze della 'Travi e Profilati di Pallanzeno S.r.l', del gruppo Duferdofin-Nucor, stabilimento che vede 219 occupati che trasformano nel laminatoio 500.000 tonnellate/anno di acciaio.

"Lo scorso 23 marzo - ricorda il Pd - il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha introdotto dazi del 25% per l`acciaio e del 10% per l`alluminio. Sono misure di protezione commerciale che avranno effetti sul sistema del commercio internazionale tutto. Il tentativo di rendere grande l`America infatti corrisponde che gli altri paesi si facciano più piccoli, e questo pone molti problemi alla nostra economia. Per l`Italia sono tutte brutte notizie. L`export è il settore più vitale della nostra economia, perché contribuisce a circa il 30% del nostro Pil e ha continuato a crescere in questi anni più di qualsiasi altro settore (nel 2017 la crescita è stata del 7,4%). Se l`America chiude le porte del commercio, l`Italia non può che risentirne. Il nostro paese beneficia molto dei rapporti commerciali con gli Usa: nel 2017, con 40,5 miliardi di fatturato. Per quanto riguarda il settore siderurgico, le nostre aziende esportano complessivamente verso gli Stati Uniti 470 mila tonnellate d`acciaio l`anno per un valore di circa 653 milioni di euro. La Lega e il Movimento 5 Stelle tifano per le ricette proposte da Trump, senza badare ai possibili danni che deriverebbero alla nostra economia. La campagna di incontri ha l`obiettivo di difendere, in tutte le sedi nazionali, europee e internazionali una politica commerciale a sostegno delle nostre esportazioni e di regimi tariffari giusti. Per noi, stare dalla parte dell`Italia significa questo: valorizzare i settori dell`economia che contribuiscono alla crescita, proteggere il lavoro, i lavoratori, chi crea opportunità".