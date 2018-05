Berlusconi: reddito di cittadinanza radicalmente sbagliato

Roma, 17 mag. - "Il reddito di cittadinanza non è solo una proposta priva di coperture, è una proposta radicalmente sbagliata perché deresponsabilizza i cittadini. Compito dello Stato è orientare le persone che sono ai margini del processo produttivo a tornare a farne parte, non mantenerle in una condizione di mera sopravvivenza assistita". Lo ha detto Silvio Berlusconi, in un'intervista alla Gazzetta Matin, giornale della Valle d'Aosta, dove il leader di Fi si recherà domani per le elezioni amministrative.

"Quanto alla Fornero, abbiamo detto anche noi che va modificata, ed è possibile farlo senza incidere pesantemente sui conti pubblici. Si tratta di capire se il futuro governo - posto che nasca - vorrà limitarsi agli aggiustamenti necessari e doverosi per eliminare le iniquità, o vorrà rimettere in discussione il concetto dell'aumento generale dell'età pensionabile. In questa seconda ipotesi - visto l'aumento dell'aspettativa di vita e la crisi della natalità - vedo davvero seri pericoli per la sostenibilità del sistema", ha concluso Berlusconi.