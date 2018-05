Berlusconi: sempre rimasto in campo, assurda mia discriminazione

Roma, 17 mag. - "Sono sempre rimasto in campo. La riabilitazione pone fine ad una discriminazione assurda ai miei danni e ai danni di milioni di italiani che non hanno potuto votare per il loro leader, ma non sana cinque anni di emarginazione che hanno causato a Forza Italia un grave danno di consensi". Così Silvio Berlusconi, in un'intervista a Gazzetta Matin, giornale della Valle d'Aosta.

"In Valle starò in mezzo alla gente come mi piace fare: il contatto con i cittadini non soltanto è la parte più bella della politica, ma è quella che consente di capirne i bisogni, i desideri, e le emozioni. Non saprei occuparmi di politica senza stare in mezzo alla gente", ha aggiunto il leader di Fi.