Berlusconi: spero governo M5S-Lega duri se fa qualcosa di buono

Roma, 17 mag. - "Difficile fare previsioni: mi auguro che duri se potrà fare qualcosa di buono per il Paese, in caso contrario meglio ridare la parola agli italiani al più presto. In ogni caso sul nostro ruolo non ci sono dubbi: ne resteremo fuori e non lo sosterremo, se non su singoli punti - se vi saranno - che riterremo utili per il bene degli italiani". Così Silvio Berlusconi, in un'intervista a Gazzetta Matin alla vigilia della sua visita ad Aosta per le amministrative, risponde sulle chance di un governo M5S-Lega.