Milano, 17 mag. - Il gruppo brasiliano Tim Participações pagherà alla controllante Tim delle royalties per l'utilizzo del marchio. L'accordo prevede che Tim Brasil e le altre controllate brasiliane paghino lo 0,5% dei ricavi netti generati da ciascuna licenza per l'utilizzo del brand a partire dalla data odierna e sino al dicembre 2020. Tim possiede i diritti di proprietà intellettuale per il marchio Tim in Brasile.