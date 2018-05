TVLP e Federmanager portano 23 manager in Silicon Valley -2

Roma, 17 mag. - "Questo - ha spiegato Helga Fazion, presidente di Federmanager Academy - non è uno study tour ma un vero immersion program, in quanto per una settimana, con lezioni o visite aziendali dalle 7,30 del mattino alle 9 di sera, si entrerà in una dimensione di assimilazione intensiva grazie alle visite nelle aziende più importanti del mondo e alle docenze prestigiose che TVLP ha costruito per il nostro gruppo (da Google a Apple, da Intel a Microsoft, e a docenti di Stanford, Berkeley, Santa Clara), i 23 manager potranno fare un'esperienza unica. Ne uscirà un contributo che Federmanager dà non solo ai partecipanti, ma alla cultura d'impresa innovativa che è in Italia, che cercheremo di diffondere attraverso Academy".

"Oggi la Silicon Valley per un manager è una meta irrinunciabile, chi è a caccia di idee o ha bisogno di nuovi stimoli per il proprio sviluppo professionale in questa esperienza torna con un apertura mentale a 360°" ha aggiunto Silvia Gozzetti, partner e head of training di M2N International, che ha seguito in Italia per conto di TVLP il progetto. "TVLP - ha aggiunto - è un istituto che a differenza di altri, infatti, punta non solo sull'apprendimento delle nuove tecnologie ma anche molto sul mindset. I 23 partecipanti hanno ruoli differenti ma profili di alto livello e sono dunque interessati ad acquisire un nuovo modo di fare".

Quella con Federmanager Academy è la continuazione di programmi di tipo "custom" già lanciati da TVLP Institute che con il suo team corporate crea programmi sartoriali intorno alle esigenze di gruppi di una certa dimensione. Tra i clienti passati anche LG Electronics che ha inviato in California per un'esperienza simile 35 top executives dal suo quartier generale coreano.