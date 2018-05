TVLP e Federmanager portano 23 manager in Silicon Valley

Roma, 17 mag. - "Intrapreneurship" è il cuore del progetto che vede per la prima volta affiancati TVLP Institute, l'istituto di Menlo Park, e Federmanager, l'associazione nazionale che rappresenta i manager delle aziende produttrici di beni e servizi. Insieme promuovono un programma immersivo di imprenditorialità in Silicon Valley, dove 23 manager grazie al supporto di Federmanager Academy col progetto MIND faranno un'esperienza diretta che permetterà loro non solo di avere strumenti nuovi da spendere all'interno delle attuali aziende, ma anche di partecipare a un percorso di crescita personale che li porterà a migliorare il proprio futuro. Il programma sarà di tipo super-intensivo (una settimana) e lascerà ai partecipanti un'esperienza simile a quella che potrebbero avere trascorrendo almeno tre mesi in Silicon Valley.

I manager, durante la permanenza in Silicon Valley a giugno, avranno la possibilità di mettersi alla prova sviluppando un progetto imprenditoriale, seguendo il mantra della Silicon Valley che le cose si imparano applicandole sul campo. In questa attività saranno accompagnati da mentoring come Azmat Malik, angel investor and past Senior Executive of marketing, e Steven Goldberg, venture capitalist a Venrock: persone che prendono in esame ogni giorno vari investimenti, sempre aggiornate sulle tendenze tecnologiche della Silicon Valley. (segue)