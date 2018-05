Governo, Patriarca (Pd): su immigrati no massimalismo Lega

Roma, 17 mag. - "I Cinque Stelle non si arrendano al massimalismo della Lega sui migranti. No a espulsioni indiscriminate, soprattutto verso Paesi che non rispettano i diritti umani". Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

"Non vogliamo che torni l`epoca dei respingimenti. Con noi al governo gli sbarchi sono calati in modo drastico, anche perché abbiamo incentivato la cooperazione internazionale e perché abbiamo stretto accordi con diversi paesi africani - continua Patriarca -. C`è ancora molto da fare, ma non si deve tornare a una politica che considera gli immigrati come dei nemici".