Giorgis (Pd): sospendere Tav grave danno per Italia e Piemonte

Roma, 17 mag. - "Interrompere la realizzazione della Tav Torino-Lione è una scelta sbagliata e dannosa per Torino, per il Piemonte e per l'Italia. Risorse pubbliche nazionali ed europee già spese e impegnate sarebbero sprecate e il nostro Paese verrebbe privato di un`importante opera strategica per lo sviluppo economico dei prossimi anni. Interrompere i lavori esporrebbe inoltre l'Italia al rischio di essere marginalizzata sia nei confronti dell'Ovest che dell'Est Europa". Lo dichiara il deputato democratico Andrea Giorgis.