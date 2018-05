Governo, Marsilio (Fdi): Sud dimenticato, M5s ha memoria corta

Roma, 17 mag. - "E' veramente strano che nel contratto di Governo non si trovi un esplicito riferimento al Sud Italia. Nel Mezzogiorno d'Italia mancano le infrastrutture, la disoccupazione giovanile è alle stelle, il territorio è stremato... e chi vuole governare se ne dimentica. Fa bene Giorgia Meloni a ricordare che esiste un meraviglioso pezzo d'Italia che non può vivere di solo reddito di cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle non ricorda più le proposte fatte in campagna elettorale?" E' quanto dichiara il senatore Marco Marsilio, portavoce regionale del Lazio di Fratelli d'Italia.