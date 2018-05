Unhcr aderisce alla Giornata Internazionale contro omofobia

Roma, 17 mag. - Il 17 maggio si celebra la giornata internazionale contro l`omofobia, la transfobia e la bifobia per richiamare l`attenzione sui diritti delle persone lesbiche, gay, bisex, transgender e intersex nel mondo. Come si legge in un comunicato dell'Unhcr il tema di quest'anno, "Alleanze per la solidarietà", sottolinea l'importanza di creare e sviluppare reti di sostegno e di solidarietà per garantire maggiore tutela alle persone LGBTI.

Oggi molte persone sono vittime di violenze e discriminazioni a causa del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere e delle loro caratteristiche sessuali e sono per questo costrette a lasciare le loro case per cercare protezione. Quando le persone fuggono, le loro reti di sostegno si sgretolano, divenendo più fragili, con maggiori rischi per la loro sicurezza e la loro tutela. (Segue)