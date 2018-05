Trenitalia firma nuovo contratto dis ervizio con la Sicilia -2

Roma, 17 mag. - Questo contratto consentirà a Trenitalia, facendo affidamento su un flusso di cassa costante e definito nel tempo, di programmare investimenti per oltre 426 milioni di euro da destinare, tra l`altro, al rinnovo della flotta con l`acquisto di nuovi treni - circa 325 milioni, di cui circa 285 finanziati dalla Regione Siciliana - e interventi di revamping per il miglioramento del comfort di viaggio. Saranno 43, in totale, i nuovi treni in consegna a partire dal 2019 con i primi 4 Pop (21 Pop - 5 Flirt - 17 diesel), che affiancheranno i 6 Jazz che già circolano sulle linee dell`isola dal 2016, riducendo l`età media dei convogli dai 24,5 anni del 2017 ai 7,6 del 2021. Ulteriori 100 milioni di euro sono previsti per revamping e manutenzione ciclica dei treni, informatica e tecnologia e interventi sugli impianti.

Una novità sarà rappresentata dalla possibilità di trasportare gratuitamente le biciclette sui treni regionali, mentre sono previste particolari promozioni, al ripristino dei collegamenti con l`aeroporto, per i giovani e per gruppi familiari. Il servizio di smartcaring, di prossima attivazione, consentirà Trenitalia di avvisare direttamente sullo smartphone dei clienti l`andamento dei servizi ferroviari abitualmente utilizzati. Servizi di informazione e assistenza alla clientela sempre più smart, così come l`innovativa smartcard UNICA Sicilia che sarà introdotta a partire dal 2019. Un supporto unico su cui caricare gli abbonamenti Trenitalia oltre alle aziende di Trasporto Pubblico Locale che ne vorranno fare parte. Come in altre regioni, il contratto prevede l`impegno delle parti per il miglioramento della qualità del servizio offerto e la soddisfazione della clientela. Raggiungere l`obiettivo sarà possibile attraverso il rispetto dei parametri di qualità fissati. Il monitoraggio continuo di regolarità, puntualità e comfort, consentirà di verificare il raggiungimento o meno degli standard concordati, dando luogo a un sistema di penalità o premi a seconda del risultato conseguito.