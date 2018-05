Anzaldi (Pd): voto iscritti senza premier? Temono bocciatura

Roma, 17 mag. - "Chiederanno agli iscritti di Lega e M5s di esprimersi sull`accordo senza neanche avere almeno una rosa di possibili premier e senza sapere di che partito sarà chi andrà a Palazzo Chigi? Hanno paura che la base dei due partiti faccia saltare tutto e quindi chiedono il voto a scatola chiusa. Così i militanti M5s daranno il via libera e poi magari si troveranno un premier gradito a Berlusconi, come è accaduto con la presidenza del Senato, oppure i leghisti saranno convinti di avere uno dei loro e poi si troveranno una seconda fila dei cinque stelle". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Questa formazione del governo - prosegue Anzaldi - è una continua presa in giro degli elettori, che manca di rispetto anche alle prerogative del presidente della Repubblica. Dopo 74 giorni di palude e prese in giro degli italiani, Salvini e Di Maio vanno avanti con la Grande Spartizione senza fine delle poltrone di governo: 60 posti tra premier, ministri e sottosegretari non bastano a saziare tutti gli appetiti di Lega e M5s, nessuno vuole fare passi indietro. Chi andrà a Palazzo Chigi? Chi farà il sottosegretario alla presidenza? Chi il ministro dell'Agricoltura? Perché non scorporare Beni culturali e Turismo così c'è una poltrona in più da assegnare? Di questo stanno trattando da giorni, altro che discussione sui temi. Poi ci sono le 350 nomine di aziende pubbliche, authority e grand commis. A chi la presidenza della Cdp? A chi la direzione del servizio pubblico radiotv? Chi farà il Commissario europeo? Come si legge nel contratto, ciò che sta veramente a cuore a Salvini e Di Maio è mettere le mani sulla Rai. Tutti i retroscena dei giornali parlano di trattative di questo tipo, da quasi tre mesi l`Italia è ferma per i giochi di potere e la bulimia di poltrone di leghisti e cinquestelle".