Roma, 17 mag. - La scissione non può essere una prospettiva per il Pd, secondo il segretario reggente Maurizio Martina. Parlando a Rainews24, Martina ha spiegato: "No, non l'ho mai pensato, non lo penso nemmeno oggi. Abbiamo il dovere di rilanciare la nostra iniziativa, dobbiamo farlo tutti insieme. Non penso che esista questo tema oggi, l'assemblea deve essere un momento di discussione e di chiarezza, ma anche di unità".