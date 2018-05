Ilva, domani a Genova sciopero di 24 ore dopo morte operaio

Genova, 17 mag. - Sciopero di 24 ore anche nello stabilimento Ilva di Genova dopo l'incidente mortale sul lavoro avvenuto oggi nello stabilimento di Taranto. A Genova i lavoratori incroceranno le braccia domani per tutti e tre i turni.

"Continua -si legge in una nota di Fim, Fiom e Uilm- la lunga scia di incidenti e morti sui luoghi di lavoro. Ancora una volta nello stabilimento di Ilva Taranto ed ancora una volta un lavoratore di una ditta di subappalto è rimasto vittima di un grave incidente. E' chiaro -prosegue la nota- che andranno accertate le responsabilità e le cause del tragico evento ma questo non basta: bisogna fermare questa sequenza di tragici eventi".

"Gli incidenti mortali sul lavoro -sottolineano i sindacati- sono ormai una 'drammatica realtà' a cui bisogna dare una immediata soluzione, con particolare attenzione al sistema delle ditte di subappalto. Rinnoviamo ancora una volta -conclude la nota di Fim, Fiom e Uilm- il nostro appello affinché tutti i soggetti interessati si adoperino per fermare questa strage continua, individuando efficaci strumenti, mezzi ed iniziative per la risoluzione di questa emergenza".