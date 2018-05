Lavoro, domani presidio sindacati davanti alle Acciaierie Venete

Roma, 17 mag. - Per protestare contro gli incidenti sul lavoro Fim, Fiom e Uilm del Veneto hanno indetto per domani 2 ore di sciopero. All'interno di questa giornata di mobilitazione nazionale, le categorie di Padova hanno proclamato 4 ore di sciopero con presidio davanti alle Acciaierie Venete per esortare tutti i soggetti pubblici, le aziende e la politica alla responsabilità e all'impegno sul tema della sicurezza sul lavoro.

Dal 1 gennaio si contano 262 morti sui luoghi lavoro in Italia e in Veneto 30 (due a Padova). "Il gravissimo incidente di domenica alle Acciaierie Venete che ha coinvolto quattro lavoratori, la morte dell'operaio della nettezza urbana travolto da un autobus di linea l'altro ieri, ripropongono con sempre più forza la necessità di fermare questa strage", dicono i sindcati.