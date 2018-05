Nielsen: cambia carrello spesa, meno pasta e più prodotti gourmet

Roma, 17 mag. - meno pasta e più prodotti gourmet. Il "carrello" della spesa cambia la composizione ma non il valore dei prodotti scelti dal consumatore. È quanto emerge dalla indagine Nielsen presentata all`apertura della 34esima edizione de Linkontro. Dopo 3 anni di crescita sostenuta dei fatturati e dei volumi di vendita nel largo consumo, i primi 4 mesi del 2018 fanno registrare un trend del + 1% nel giro d`affari e del +0,4% nei volumi rispetto allo stesso periodo del 2017. Ad aprile dell`anno scorso, l`incremento a valore era del +2,2% e dello 0,9% a volume rispetto ai primi 4 mesi del 2016. Il rallentamento generale delle vendite si spiega anche con un calo deciso dei prodotti collegati ai primi piatti tradizionali (pasta riso condimenti legumi) in Area 4 (Sud e Isole) e ai trend contenuti in Area 1.

I prodotti più richiesti negli ultimi mesi sono i salutistici e i gourmet (prodotti tipici di alta qualità). L`andamento è il seguente: ad aprile 2018 primi piatti tradizionali: - 1,1%; primi e secondi pronti: +7,1%, aperitivo in casa: +3,8%; gourmet: +7%, benessere / salute: +5,6%.

Il trend per aree merceologiche nei primi 4 mesi del 2018 è così delineato: grocery: +1,0 (valore), +0,4 (volume); bevande: +0,9, -0,2; cura casa: -1,3, -0,5; cura persona: +0,4, +0,7; food confezionato: -0,7, -1,0; freddo: +0,1, -0,6; fresco: +4, +2,6; pets: +0,9, +0,2. Aumentano a valore i seguenti ingredienti: mandorla +14,6%, mirtillo +6%, avena +4,8%, farro +16,1% zucchero di canna +10%, cocco +5%, stevia +19,2%, quinoa +43,1, farina di riso +8,4%, zenzero +91,6%, semi di lino +51,5%.

(Segue)