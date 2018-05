Le nozze reali di Meghan e Harry. Circa 600 invitati: ecco i vip

Londra, 17 mag. - Sono circa 600 gli invitati al matrimonio dell'anno, quello tra il principe Harry e Meghan Markle, in programma sabato a Windsor. Si tratta di amici, componenti della famiglia reale e dignitari. Ecco i principali.

Ovviamente presente la nonna di Harry, la regina Elisabetta II che, a 92 anni e alla guida della corona dal 1952, presenzierà alla cerimonia. Per molti britannici nella sua lunga carriera da regina è simbolo di stabilità in un mondo in perenne evoluzione.

A fianco della monarca, se la ripresa dall'operazione all'anca glielo permetterà, sarà presente il burbero consorte, il Duca di Edinburgo, nonno di Harry. Il 96enne si è ritirato dalle funzioni officiali nel 2017.

Ci sarà poi il fratello di Harry, William, testimone dello sposo, come lo era stato per lui il principe alle nozze con Catherine Middleton nel 2011. Secondo in linea di successione al trono, ha lasciato lo scorso anno il suo ruolo di pilota di elicotteri di soccorso per consacrarsi interamente al suo ruolo di principe. Saranno presenti ovviamente anche Kate, il principino George e la sorella Charlotte (paggetto e damigella d'onore), mentre Louis, nato un mese fa, non ci sarà o non parteciperà alle fasi pubbliche della cerimonia e del ricevimento. Forse sarà accudito da una tata nelle vicinanze.

Carlo, il papà, principe di Galles avrà il suo posto d'onore al matrimonio insieme a Camilla, duchessa di Cornovaglia sposata nel 2005.

La madre di Meghan, 61 anni, insegnante di yoga, Doria Ragland, sarà al matrimonio con tanto di dreadlocks, segno distintivo del carattere e del modo di vivere di quella che la futura duchessa definisce uno "spirito libero".

E poi ci sono le amiche di Meghan: Jessica Mulroney, canadese, appassionata di moda, sposata con Ben Mulroney, figlio dell'ex premier canadese Brian Mulroney. Benita Litt, avvocato in California, è la miglior amica di Meghan che è la madrina delle due figlie che saranno damigelle.

Tra gli ospiti di rilievo l'arcivescovo di Canterbury, capo spirituale della Chiesa d'Inghilterra, celebrerà lo scambio dei voti tra gli sposi.

Confermato Elthon John. Non ancora certi Cara Delevingne e Ed Sheeran.

