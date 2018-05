Sanzioni Usa a Iran e dazi, Francia: "Test di sovranità per l'Ue"

Roma, 17 mag. - Le minacce del presidente americano Donald Trump di punire le aziende europee che commerciano con l'Iran e i dazi doganali Usa su acciaio e alluminio sono "test di sovranità sulle dimensioni reali dell'Europa". E' quanto ha avvertito L'Eliseo al vertice UE-Balcani a Sofia.

Oggi Parigi ha accolto con favore la posizione unitaria dei 28 che hanno deciso di resistere alle minacce di sanzioni degli Stati Uniti e preso in considerazione una serie di risposte. "Ci vuole un salto in Europa", ha afferma l'Eliseo prima di aggiungere che "questa notizia impone all'Europa di sapere cosa vuole: subire o reagire e costruire, sono prove della sua sovranità, anche con un amico come gli Stati Uniti". (Segue)