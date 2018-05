Roma, 17 mag. - "Il problema della crisi dell'Alitalia può avere effetti dirompenti" sull'aeroporto di Fiumicino, dove la compagnia "pesa per il 47%". Lo ha detto il presidente dell'Enac, Vito Riggio, in audizione al Senato, spiegando che la crisi della compagnia causerebbe per la società di gestione aeroportuale meno capacità di entrate, con ripercussioni sugli investimenti programmati.