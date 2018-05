Pd: serve mobilitazione straordinaria per sicurezza lavoro

Roma, 17 mag. - "Nel 2018 non si può morire di lavoro, esprimiamo la vicinanza alla famiglia dell`operaio vittima dell`incidente all`ILVA". Lo si afferma in un comunicato dell`ufficio di presidenza del Pd, Matteo Orfini, Domenico De Santis e Barbara Pollastrini che - riunito a Roma - ha voluto ricordare Angelo Fuggiano. "Il Pd - prosegue la nota - deve farsi promotore di una mobilitazione straordinaria di forze per i controlli e la sicurezza. Sabato l`Assemblea del Partito Democratico si aprirà con un munito di silenzio per ricordare tutte le vittime sul lavoro".