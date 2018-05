Milano, 17 mag. - Tim è aperta eventualmente alla quotazione della società della rete ma senza perderne il controllo. Lo ha detto il Ceo, Amos Genish, parlando della rete sulla quale è prevista la creazione di una entità legale separata (Netco) posseduta al 100% da Tim. "Potremmo muoverci in futuro verso l'Ipo ma non vogliamo perdere il controllo, non vogliamo il deconsolidamento dell'asset, è un asset importante", ha detto.