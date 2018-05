Tim, Genish: nessun conflitto di interesse del presidente Conti

Milano, 17 mag. - Nessun conflitto di interesse del nuovo presidente di Tim, Fulvio Conti, che è stato Ad di Enel, che è sua volta azionista di Open Fiber. Ad assicurarlo è il Ceo di Tim, Amos Genish, nel corso della conference call. "Non ho visto nessun conflitto di interesse - ha detto, interpellato da un analista - non c'è nessun problema e penso che tutti all'interno del cda abbiano l'interesse e l'obiettivo di far funzionare Tim. Non ho dubbi sul presidente, lui vuole creare valore per Tim e solamente per Tim, sono assolutamente tranquillo. Lo scenario è più semplice di quello che si possa pensare".