Macedonia, premier: trovata soluzione "accettabile" con Grecia

Sofia, 17 mag. - Il premier macedone Zoran Zaev ha annunciato di aver trovato con l'omologo greco Alexis Tsipras una soluzione "accettabile" alla controversia sull'uso del nome Macedonia. I due premier si sono incontrati a margine del vertice Usa a Sofia.

"Abbiamo discusso diverse opzioni e abbiamo concordato su una che è accettabile per entrambi i Paesi", ha detto in conferenza stampa a Sofia il capo del governo macedone, senza fornire ulteriori dettagli. Zaev è impegnato da mesi nei negoziati con la Grecia per arrivare a un compromesso sulla disputa che divide i due Paese da 27 anni, ossia dall'indipendenza della Repubblica di Macedonia dall'ex Jugoslavia. Atene contesta l'uso dello stesso nome della sua provincia settentrionale, temendo una minaccia irredentista.