Roma, 17 mag. - L'Alitalia, a fine aprile, risulta avere in cassa ancora 769 milioni di euro, al netto del deposito Iata, rispetto ai 900 milioni del prestito ponte. E' quanto risulta da documento presentato dai commissari straordinari della compagnia in audizione al Senato. Poco prima dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, ovvero nell'aprile del 2017, in cassa c'erano 83 milioni di euro.