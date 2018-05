Cattolica avvia fondo immobiliare per residenze anziani -2

Roma, 17 mag. - Nell`ambito dell`accordo con Coopselios è previsto lo studio congiunto di un`offerta ibrida di servizi e prodotti assicurativi, che dia risposta ai bisogni di cura, salute, assistenza, orientamento e accompagnamento degli anziani e delle loro famiglie.

L`accordo consente a Cattolica di compiere un passo importante verso la realizzazione di un ecosistema di servizi in grado di accompagnare i clienti durante tutta la loro vita, confermando la propria vocazione sociale rivolta al bene della persona, anche in situazioni di fragilità.

In termini di business industriale, l`accordo si inserisce in un contesto di mercato elderly che in Italia già oggi è stimato in oltre 30 miliardi di euro, nel quale la domanda di prodotti e servizi per anziani è in grande crescita.