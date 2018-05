Cattolica avvia fondo immobiliare per residenze anziani

Roma, 17 mag. - Cattolica e Coopselios hanno firmato oggi un accordo di investimento e dato avvio al "Fondo Innovazione Salute", riservato alla valorizzazione di residenze sanitarie assistenziali (RSA).

Il Fondo, istituito e gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A., vedrà Cattolica come investitore di maggioranza (con circa l`80% dell`equity del Fondo) e unico player assicurativo, mentre Coopselios come apportante, investitore di minoranza e partner operativo. Saranno conferite inizialmente al Fondo, in due tranche, 10 RSA selezionate, attualmente di proprietà e in gestione a Coopselios, per un totale di oltre 800 posti letto. L`operazione immobiliare - informa un comunicato - prevede una pipeline di investimenti di almeno 150 milioni. L`impegno nel "Fondo Innovazione Salute" consolida la presenza di Cattolica nel settore immobiliare sanitario, in cui è presente già dal 2008 con l`acquisizione di tre RSA.

Il progetto abbina due filoni di business presenti nel Piano Industriale 2018-2020 del Gruppo: la progettazione ed erogazione di un`offerta innovativa per l`elderly care e l`investimento immobiliare nel settore sanitario. Attraverso questa operazione, Cattolica avvia un percorso di progressivo incremento della propria presenza nel settore dei servizi di prevenzione e protezione per gli anziani e i loro caregiver.

(Segue)