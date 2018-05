Incidenti lavoro, Fratoianni: è il momento di dire basta

Roma, 17 mag. - "Un morto a Taranto, un morto a Torino, 3 operai feriti nelle Marche: io credo che sia arrivato il momento di dire 'anche basta' alle frasi di circostanza. Penso che sia urgente che il Parlamento sia convocato e che il governo, per quanto uscente, concordandolo con le forze politiche che si apprestano a formarne uno nuovo, vari un decreto per una serie di interventi immediati per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, a partire dall`aumento del numero degli ispettori dotandogli di strumenti efficaci". Lo afferma Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali dai microfoni de La7 nel corso della trasmissione 'L'aria che tira'.

"Occorre intervenire - prosegue il leader di Si - su un`emergenza nazionale, che ho definito solo qualche giorno fa dopo la tragedia di Padova una guerra civile. Altrimenti è solamente un`occasione di retorica. Ora basta. Lo abbiamo chiesto - conclude Fratoianni- questa mattina ufficialmente rivolgendosi alle altre forze politiche e ai presidenti dei due rami del Parlamento. Rinnoviamo quest'appello".