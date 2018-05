Giappone, monaco denuncia tempio buddista per danni da superlavoro -2

Roma, 17 mag. - Nel 2015 quando il complesso del Monte Koya ha celebrato i suoi 1.200 anni, l'aggravio di lavoro per l'accoglienza turistica gli è diventata insopportabile. Alcuni giorni lavorava 17 ore di seguito.

Il monaco si è avvalso di un parere del locale ufficio del lavoro, che ha rilevato un caso di superlavoro.

La sua vicenda, per quanto rara, non è tuttavia un caso unico in Giappone. Nel 2017 il celebre tempio buddista Higashi Honganji è stato costretto a scuse pubbliche per non aver pagato gli straordinari e per abusi sul posto di lavoro.

Recentemente è suonato spesso in Giappone l'allarme "karoshi", parola che indica la "morte da superlavoro". A marzo 2017 è stata diffusa una statistica secondo la quale nell'anno precedente sono state riconosciute 191 morti da superlavoro.