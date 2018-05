Giappone, monaco denuncia tempio buddista per danni da superlavoro

Roma, 17 mag. - Un monaco giapponese del Monte Koya, che è un complesso di templi buddisti patrimonio dell'Umanità UNESCO, ha presentato una denuncia per danni da superlavoro. L'ha riferito oggi il suo avvocato Noritake Shirakura.

Il religioso di mezz'età ha chiesto 8,6 milioni di yen (78mila dollari) al suo tempio, nel quale lavorava dal 2008, per essere caduto in depressione nel 2015. "Se lavori come monaco, troppo spesso non hai orario", ha spiegato Shirakura. "Fornisci lavoro, ma ti viene detto che è parte del tuo addestramento religioso. E, se è addestramento, devi tener duro, anche se ci sono momenti molto duri". Ma questa, per il legale, "è una notizie antiquata".

Shirakura non ha fornito il nome del cliente e del tempio denunciato. Ma ha spiegato che al religioso venivano richieste attività che andavano ben oltre l'impegno religioso, come la cura dei turisti, e che gli era capitato di lavorare senza giorni di riposo anche per due mesi. (Segue)